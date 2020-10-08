Сентябрь 2020 года стал самым теплым в истории наблюдений

В сентябре 2020 года была зафиксирована рекордная температура поверхности Земли в этот период за всю историю наблюдений. Об этом сообщается в четверг, 8 октября, в пресс-релизе Программы мониторинга Земли Европейского союза Copernicus на портале Phys.org.

Текущий год богат на рекорды, так, по данным ученых, средние температуры в январе, мае и сентябре соответствовали месячным значениям 2016 года, а именно этот год является самыми жарким годом в истории.

Исследователи выяснили, что с сентября 2019 года и до нынешнего сентября Земля нагрелась на 1,3 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня и такой показатель близок к значению в 1,5 градуса, при котором могут начаться серьезные последствия из-за слишком высокой температуры.

Повышение температуры поверхности Земли увеличивает интенсивность засух и тропических штормов, ставших более разрушительными из-за поднятия уровня моря.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что жителей Центрального федерального округа (ЦФО) в ближайшие дни ожидает аномально теплая погода. Температура воздуха будет примерно на пять градусов выше нормы.