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Инфекционист назвал тесты на антитела к коронавирусу пустой тратой денег

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Тесты на антитела к коронавирусу в платных лабораториях — пустая трата денег. Такое мнение высказал специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

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«Максимум, что вы узнаете — болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно. И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности», — приводит его слова сайт kp.ru.

Он также добавил, что до сих пор неизвестно, насколько устойчивый и длительный иммунитет формируется после выздоровления от COVID-19.

«С одной стороны, на данный момент в мире описано всего два случая повторного заражения коронавирусом SARS-CoV-2, и оба этих описания, скажем прямо, не внушают доверия. Непонятно, что это на самом деле — действительно человек, ранее переболевший, заразился снова, или же просто количество вируса в его организме сначала уменьшилось до неопределяемых масштабов, а потом, когда прекратилось лечение, снова начало увеличиваться», — добавил специалист.

В ответ на вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, иммунная система человека вырабатывает белки, называемые антителами длительного действия IgG. От того, как долго они остаются в крови переболевшего, зависит его защита от повторного заражения.

10 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России в настоящий момент нет ни одного подтвержденного случая повторного заболевания COVID-19.

В тот же день сообщалось, что за прошедшие сутки в России выявили рекордные 12 846 новых заболевших COVID-19 во всех 85 регионах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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