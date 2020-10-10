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Попова разъяснила вероятность повторного заражения коронавирусом

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова 10 октября сообщила, что в России в настоящий момент нет ни одного подтвержденного случая повторного заболевания COVID-19.

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«Иммунитет, который вырабатывается после вакцины, защищает от заражения так же, как и иммунитет, который получен в результате перенесенного заболевания. У нас до сих пор нет достоверно подтвержденных случаев повторного заражения коронавирусом — все описанные случаи, а их шесть, — за рубежом. В России после тщательной проверки такие не подтвердились», — приводит слова Поповой «Российская газета».

Она также отметила, что наилучшим и безопасным способом профилактики коронавируса является вакцинация, так как после перенесенного заболевания могут возникнуть тяжелые осложнения.

«Кроме того, мы не знаем еще о возможных отдаленных последствиях, только изучаем это. Поэтому преимущество, конечно же, за поствакциональным иммунитетом», — добавила руководитель Роспотребнадзора.

За прошедшие сутки в России выявили рекордные 12 846 новых заболевших COVID-19 во всех 85 регионах. Больше всего заразившихся в Москве (4105) и Санкт-Петербурге (501).

Зафиксировано 197 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 6 781 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 285 084 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 454 летальных исхода, выздоровели 1 016 202 человека.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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