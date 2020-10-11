Банкир дал совет по хранению денег в валюте

Сбережения лучше всего хранить в той валюте, в которой они могут быть потрачены в будущем. Такую рекомендацию 11 октября дал глава Росбанка Илья Поляков.

«Колебания валютных курсов слишком хаотичны и зачастую сложно предсказуемы. В то время как выбор валюты для инвестирования в соответствии с валютой будущих расходов снижает риск изменения курса в планировании бюджета», — объяснил Поляков, его слова приводит «РИА Новости».

Глава Росбанка также уточнил, что объем валютных вкладов розничных клиентов банка достаточно стабилен и составляет порядка 10%. При этом традиционно граждане отдают предпочтение доллару, но также используют вклады в евро, фунтах стерлингов и других, в том числе экзотических валютах.

В то же время, по его словам, розничным клиентам сложно ориентироваться в рыночных трендах и гарантировать свой заработок на спекулятивных валютных операциях.

4 октября опрос кредитных организаций показал, что россияне держат в национальной валюте 89% своих сбережений.

В банке «Русский стандарт» в рублях хранится 98,6% депозитов, в Абсолют банке — 95%, в Московском кредитном банке доля сбережений в рублях составляет около 92%.