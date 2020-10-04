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Банки рассказали о предпочитаемой россиянами валюте для сбережений

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Вкладчики крупных банков хранят большую часть сбережений в рублях. Об этом свидетельствует опрос кредитных организаций, проведенный «РИА Новости».

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В среднем россияне держат в национальной валюте 89% своих сбережений.

В банке «Русский стандарт» в рублях хранится 98,6% депозитов, в Абсолют банке — 95%, в Московском кредитном банке доля сбережений в рублях составляет около 92%.

Розничные клиенты банка «Дом.РФ» также хранят около 95% сбережений в рублях. В Газпромбанке рублевые вклады составляют около 88,41%. Доля рублевых сбережений у клиентов Россельхозбанка составляет 87,8%.

Среди иностранных валют для хранения сбережений россияне предпочитают доллары и евро. Также встречаются фунты стерлингов, швейцарские франки и китайские юани и японские иены.

В конце сентября ЦБ сообщил, что просроченная более чем на 90 дней кредитная задолженность россиян на 1 сентября составила 1,007 трлн рублей. Это на 22% больше, чем за аналогичный период 2019 года, и на 5,3% больше, чем в августе 2020-го. В последний раз уровень задолженности превышал 1 трлн рублей в ноябре 2016 года.

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