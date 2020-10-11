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Психолог назвала способы избавиться от навязчивой музыки в голове

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Руководитель сектора дистанционного консультирования Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Анна Ермолаева рассказала, как избавиться от навязчивой музыки в голове. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Она отметила, что прежде всего нужно опознать мелодию — вспомнить, из какого она фильма, сериала или игры. После этого следует найти композицию в интернете и несколько раз внимательно ее прослушать. Если есть слова, можно подпевать или же проговаривать их про себя вслух. Затем нужно заняться деятельностью, которая требует от человека сильной интеллектуальной включенности — просмотром видео, работой и др.

Также Ермолаева сказала, что избавиться от навязчивой музыки в голове поможет переключение на что-то позитивное — например, на фразы «Я уверен в себе», «У меня все хорошо» и другие.

По словам специалиста, в некоторых случаях навязчивая мелодия может быть связана с особенностями работы мозга человека. Так, нейропсихологи проводили исследования, в рамках которых давали людям прослушать различные мелодии и записывали результаты. Выяснилось, что у 5% испытуемых имеется утоньшение коры головного мозга в месте, которое отвечает за воспроизведение звуков.

19 июля 2019 года стало известно, что музыка успокаивает пациентов перед хирургическими операциями так же, как и обычные лекарства от тревожности, но без побочных эффектов. К такому выводу пришли ученые из университета Пенсильвании.

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