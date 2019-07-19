Назван простой способ успокоить нервы без лекарств

Ученые из университета Пенсильвании пришли к выводу, что музыка успокаивает пациентов перед хирургическими операциями так же, как и обычные лекарства от тревожности, но без побочных эффектов. Результаты исследования были опубликованы в Regional Anaesthesia & Pain Medicine, пишет The Independent.

Всего в эксперименте приняли участие 157 человек, которые готовились к операциям и испытывали чувство страха и тревоги. Части пациентов выдали наушники и попросили послушать композицию Weightless группы Marconi Union, другие получали дозу мидазолама. После этого врачи применили анестезию.

Исследователи выяснили, что музыка является реально действующей альтернативой мидазоламу. При этом у препарата есть большое количество побочных эффектов, в том числе головная боль, атаксия, антероградная амнезия, парадоксальные реакции и многое другое.

По словам ученых, такие выводы актуальны и для других стрессовых жизненных ситуаций.

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