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Назван простой способ успокоить нервы без лекарств

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Фото: Depositphotos
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Ученые из университета Пенсильвании пришли к выводу, что музыка успокаивает пациентов перед хирургическими операциями так же, как и обычные лекарства от тревожности, но без побочных эффектов. Результаты исследования были опубликованы в Regional Anaesthesia & Pain Medicine, пишет The Independent.

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Всего в эксперименте приняли участие 157 человек, которые готовились к операциям и испытывали чувство страха и тревоги. Части пациентов выдали наушники и попросили послушать композицию Weightless группы Marconi Union, другие получали дозу мидазолама. После этого врачи применили анестезию.

Исследователи выяснили, что музыка является реально действующей альтернативой мидазоламу. При этом у препарата есть большое количество побочных эффектов, в том числе головная боль, атаксия, антероградная амнезия, парадоксальные реакции и многое другое.

По словам ученых, такие выводы актуальны и для других стрессовых жизненных ситуаций.

В мае британские психологи Мег Аррол и Ария Кэмпбелл-Данеш рассказали о том, как обрести гармонию и преуспеть в жизни. По их словам, в первую очередь для людей важна психологическая устойчивость, так как она позволяет легче переживать трудности и легче относиться к жизни.

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