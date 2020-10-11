Япония собиралась закупать беспилотники на замену истребителям F-2

Инициатива Минобороны Японии заменить устаревающие истребители F-2 беспилотниками не была одобрена правительством и правящей партией страны, несмотря на финансовую выгоду этого проекта. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Идею закупить беспилотники выдвинул бывший министр обороны Таро Коно и при этом он в основном опирался на идею экономии. Так, к примеру, цена американского беспилотника MQ-9 Reaper составляет около 1,5 млрд иен ($14,2 млн), что составляет порядка 10% от стоимости F-22 с технологией «стелс».

Тем не менее широкой поддержки эта инициатива в правительство не нашла и от нее отказались. Основной причиной этого стало отсутствие в Японии собственных технологии разработки таких дронов, и их закупка означала бы исключительно ориентированный на импорт подход. Таким образом, реализация плана негативно бы отразилась на поддержке национальной оборонной промышленности.

В настоящее время японское военное ведомство рассматривает план замены к 2035 году устаревших истребителей F-4, а также истребителей-бомбардировщиков F-2 совместной разработки японской Mitsubishi Heavy Industries и Lockheed Martin. На вооружении японских Сил самообороны состоит около 130 таких машин. Частично замену планируется осуществить за счет закупки самолетов F-35. Однако для завершения полного перевооружения Япония намерена создать новый истребитель.

Для этого, как сообщала газета Nikkei, Министерство обороны страны намеревается заключить контракт с Mitsubishi Heavy Industries. Компания будет полностью ответственна за проектирование и производство истребителей. Ожидается, что корпорация также заключит соглашения с субподрядчиками среди японских и американских производителей. Однако разработка ключевых элементов истребителей, таких как двигатель и боевые системы, будет доверена только отечественным компаниям.

Затраты на весь проект могут превысить 1,5 трлн иен ($14 млрд).

Ранее Токио отказался от использования наземных американских комплексов Aegis Ashore, но рассматривает возможность переоборудования систем с целью установки на корабли. В Вашингтоне же считают, что это может привести к большим бюджетным тратам, поскольку в данном случае требуется провести дорогостоящие технические изменения этих комплексов, чтобы они сохранили свою эффективность в море. На новых кораблях может быть использовано оборудование на сумму порядка 180 млрд иен ($1,69 млрд), которое американская сторона должна поставить в рамках уже заключенного контракта по Aegis Ashore. В частности, речь идет о радаре SPY-7 производства корпорации Lockheed Martin.

16 сентября в Японии сформировано правительство нового премьер-министра страны Есихидэ Суга. Большинство министров кабинета Синдзо Абэ сохранили свои посты