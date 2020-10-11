Число заболевших COVID-19 за сутки в мире вновь побило антирекорд

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире уже третий день подряд бьет антирекорд, за минувшие зафиксировали 383 359 пациентов с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в субботу, 10 октября.

Сутки назад сообщалось о 350 766 случаях заражения, два дня назад за сутки зафиксировали 338 779 случаев. Наибольшее число заболевших выявлено в Индии, где за сутки прирост составил 73 272 человека, а также в США — 54 232 пациента.

Ранее 10 октября Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 37 млн. По последним данным, всего в мире с начала пандемии скончались 1 069 836 пациентов с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 25 млн заболевших.

В конце сентября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал ошеломляющим число жертв пандемии коронавируса, которое на тот момент уже превысило отметку в 1 млн. По словам генсека, потрясениям от последствий пандемии не видно конца. Он призвал страны к сотрудничеству, чтобы совместными усилиями преодолеть трудности.

2 октября ученые Принстонского и Калифорнийского университетов, а также Университета Джонса Хопкинса поделились результатами исследования, согласно которому наибольшую роль в распространении коронавируса в мире сыграли дети и молодежь.