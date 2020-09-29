Генсек ООН назвал ошеломляющим число жертв пандемии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш назвал ошеломляющим число жертв пандемии коронавируса, которое превысило отметку в 1 млн.

«Пандемия COVID-19 унесла жизни миллиона людей. Это ошеломляющая цифра. При этом нельзя забывать, что это жизнь каждого отдельного человека. Это чьи-то матери, отцы, братья, сестры, друзья и коллеги», — сказал он в видеообращении во вторник, 29 сентября.

По словам генсека, потрясениям от последствий коронавируса не видно конца. Он призвал страны к сотрудничеству, чтобы совместными усилиями преодолеть трудности.

«Мы можем преодолеть это испытание. Но мы должны учиться на своих ошибках. Важно ответственное лидерство. Важна наука. Важно сотрудничество. Дезинформация же убивает», — подчеркнул он.

Также Гуттереш призвал всех продолжать носить медицинские маски и мыть руки, а также сохранять социальную дистанцию, чтобы «внести свой вклад в спасение жизней людей».

Как ранее в этот день сообщал американский Университет Джонса Хопкинса, жертвами COVID-19 стали 1 000 555 пациентов. Лидером по количеству скончавшихся в результате болезни являются Соединенные Штаты (205 тыс.). На втором месте Бразилия (142 тыс.), на третьем — Индия (95,5 тыс).

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире достигло 33 273 720.