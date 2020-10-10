Минобороны Армении обсудило с делегацией Красного Креста обмен пленными и погибшими

Минобороны Армении обсудило с главой ереванской делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) Клэр Мейтро процедуру обмена пленными и телами погибших военнослужащих в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства в субботу, 10 октября.

«В ходе встречи были рассмотрены процедуры, касающиеся деятельности, при посредничестве МККК и на основании его стандартов, по обмену пленными, удерживаемыми лицами и телами погибших в условиях перемирия, объявленного по всему периметру арцахско-азербайджанской линии фронта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эту деятельность будут координировать власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

Ранее в субботу президент Армении Армен Саркисян поблагодарил российскую сторону за вклад в достижение перемирия в зоне карабахского конфликта.

По его словам, люди постепенно выходят из домов и пытаются понять, действительно ли наступило перемирие.

По словам корреспондента «Известий», в субботу в столице НКР Степанакерте вновь открылись магазины, люди начали выходить на улицы.

Накануне в результате прошедших в Москве консультаций по инициативе российской стороны Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Также стороны договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в Карабахе и подтвердили неизменность формата процесса переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

Очередное обострение конфликта в НКР произошло 27 сентября. Ереван и Баку переложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.