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В Степанакерте открылись магазины
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В Степанакерте открылись магазины

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В Степанакерте открылись магазины, люди начали выходить на улицы, сообщает корреспондент «Известий». По его словам, на улицах жизнь постепенно возвращается в привычное русло.

«Сегодня в Степанакерте довольно тихо. Примерно с 12 часов, когда звучали последние сигналы тревоги. И с каждым часом, с каждой минутой людей на улицах все прибавляется», — рассказал корреспондент.

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Он отметил, что люди постепенно выходят из своих домов и пытаются понять, действительно ли наступило перемирие.

Незадолго до этого заведующий сектором по работе с зарубежными СМИ и неправительственными организациями администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов сообщил, что боевые действия в зоне конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе прекратились около двух часов назад.

Накануне в результате прошедших в Москве консультаций по инициативе российской стороны Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Кроме того, стороны договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) и подтвердили неизменность формата процесса переговоров.

Однако уже после достижения договоренности минобороны Армении сообщило 10 октября об активизации азербайджанскими вооруженными силами применения беспилотников на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих НКР.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что в субботу азербайджанские вооруженные силы обстреляли ракетами села в окрестностях города Капан, есть жертвы и раненые.

Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, назвав ее провокацией, а также заявило об обстреле с армянской стороны территорий Тертерского и Агдамского районов вокруг Карабаха.

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