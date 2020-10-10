Президент Армении поблагодарил Россию за достижение перемирия в Карабахе

Президент Армении Армен Саркисян выразил особую благодарность России за ее вклад в достижение перемирия в зоне карабахского конфликта. Об этом в субботу, 10 октября, пишет пресс-служба президента Армении на своей странице в Facebook.

Глава государства обратился с благодарностью странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ — России, Франции и США. Особенно он отметил заслуги президента и министра иностранных дел РФ в достижении прекращения огня.

«Надеюсь, что перемирие станет началом возвращения к мирному процессу», — сказал армянский лидер на мероприятии «Армянский саммит мыслей».

Накануне в результате прошедших в Москве консультаций по инициативе российской стороны Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Кроме того, стороны договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) и подтвердили неизменность формата процесса переговоров.

Однако уже после достижения договоренности минобороны Армении сообщило 10 октября об активизации азербайджанскими вооруженными силами применения беспилотников на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих НКР.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что в субботу азербайджанские вооруженные силы обстреляли ракетами села в окрестностях города Капан, есть жертвы и раненые.

Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, назвав ее провокацией, а также заявило об обстреле с армянской стороны территорий Тертерского и Агдамского районов вокруг Карабаха.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

Очередное обострение конфликта в НКР произошло 27 сентября. Ереван и Баку переложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.