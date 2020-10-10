Зоопсихолог назвала способы налаживания контакта с собакой

В общении с собакой большую роль играет взгляд, жесты человека и его поза. Об этом заявила в интервью радиостанции «Говорит Москва» зоопсихолог Марианна Гладких в субботу, 10 октября.

По ее словам, собаки — это единственные животные, для которых взгляд в глаза играет ту же роль, что и у людей.

«Если для многих животных это признак противостояния, то собаки взгляд в глаза воспринимают как доверие и открытость. Разговаривая с собаками, имеет смысл смотреть им в глаза. В этой ситуации животное чувствует к вам расположение и доверие», — сказала она.

Гладких добавила, что эти животные считывают человека по его жестам. Чтобы заслужить доверие собаки, необходимо быть спокойным и не использовать резкие движения. Хозяину также следует одинаково действовать в аналогичных ситуациях — так его поступки будут понятны питомцу.

Зоопсихолог добавила, что, беря взрослых собак из приюта, основным способом завязать с ним отношения является однозначность — человек должен быть «читаем и понятен в своих поступках».

Она пояснила, что хозяин должен совершать «одни и те же действия в одной и той же ситуации». «Если что-то можно, то можно всегда. Если чего-то нельзя, то нельзя всегда», — добавила она.

Эксперт отметила, что для собаки важнее язык жестов, чем голосовая коммуникация.

«Например, мы можем говорить приятным голосом, а наш наклон, поза может выражать угрозу. Собака будет доверять, когда человек станет для нее читаем, предсказуем», — заключила она.

В июле 2019 года зоопсихолог, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева Марианна Гладких рассказала, что собаки становятся опасными не из-за особенностей породы, а из-за неправильного воспитания.