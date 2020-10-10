Премьер Киргизии назвал возможные сроки ухода в отставку президента страны

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков может подать в отставку в течение двух-трех дней. Об этом заявил журналистам новый премьер-министр страны Садыр Жапаров в субботу, 10 октября.

«Президент говорил, что после утверждения нового состава правительства и завершения всех связанных с этим процедур он намерен подать в отставку в течение двух-трех дней», — приводит «РИА Новости» слова Жапарова.

Ранее в субботу стало известно, что президент выразил готовность уйти в отставку в случае утверждения нового правительства во главе с Жапаровым.

В этот же день началось заседание парламента Киргизии, где рассмотрели вопрос утверждения режима ЧП и кандидатуры в премьер-министры страны, его программы и состава правительства. В результате депутаты утвердили в должности главы кабмина страны Жапарова, основателя партии «Мекенчил».

Также был утвержден состав и структура правительства, которые остались без изменений.

Накануне вице-спикер парламента Киргизии Аида Касымалиева сообщила в своем Facebook, что надо выдвинуть новую кандидатуру на должность премьера страны. По ее словам, депутаты 6 октября выдвинули кандидатуру Жапарова, «потому что ими двигало стремление обеспечить стабильность государства, мир и порядок в стране».

Однако, по ее словам, сейчас сложилась такая ситуация, что «значительная часть общества просто откажется его принимать и вместо объединения всей страны мы, наоборот, только усилим раскол и разногласия».

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Президент страны назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти.

Центризбирком отменил итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

На фоне происходящего премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку. Врио главы правительства был назначен Садыр Жапаров, освобожденный из тюрьмы в ходе митингов.

Представители второго координационного совета выдвигали на эту должность другого кандидата — оппозиционера Тилека Токтогазиева. Жапаров говорил, что является единственным легитимным премьер-министром республики.