Лукашенко встретился с представителями оппозиции в СИЗО КГБ

В СИЗО Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии прошла встреча президента республики Александра Лукашенко с экс-претендентом на выдвижение в лидеры страны Виктором Бабарико и другими представителями Координационного совета оппозиции. Об этом в субботу, 10 октября, сообщает государственное агентство БелТА.

Глава государства четыре с половиной часа общался с оппозиционерами, находящимися в СИЗО.

«Конституцию на улице не напишешь», — отметил белорусский лидер.

Другие подробности содержания беседы не уточняются. Telegram-канал «Пул Первого» представил снимки со встречи, на которых можно увидеть, что на ней присутствовали 11 человек, в том числе экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, член президиума координационного совета юрист Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский.