Председатель парламента Киргизии Абдылдаев подал в отставку

Спикер парламента Киргизии Мыктыбек Абдылдаев подал в отставку перед заседанием, на котором должна обсуждаться кандидатура премьер-министра.

«Я благодарю всех вас за оказанное мне доверие, но я решил уйти в отставку», — заявил он на заседании парламента 10 октября.

Он также уточнил, что его обязанности переходят вице-спикеру Мирлану Бакирову.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы, во время которых за места в законодательном органе Киргизии боролись 16 партий. В парламент прошли только четыре политические силы.

На следующий день сторонники партий, которые не смогли набрать минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека. В ходе протестов демонстранты захватили ряд правительственных зданий, в том числе парламента, мэрии города и МВД. Также они захватили здание общественной телерадиокомпании.

Президент страны Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти. ЦИК отменила итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы. 7 октября парламент Киргизии запустил процедуру импичмента главы государства.

Политолог, эксперт Института общественный политики Кыргызстана Марс Сариев в беседе с «Известиями» заявил, что в регионах страны до сих пор нет структурированной власти, а обстановка остается неспокойной.