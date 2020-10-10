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Тест на коронавирус у патриарха Кирилла оказался отрицательным

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Патриарх Кирилл, который ушел на изоляцию после общения с больным COVID-19, здоров. Это показал его тест на коронавирус.

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«Патриарх чувствует себя хорошо, тесты у него отрицательные», — сказал 10 октября глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

8 октября глава РПЦ отправился на карантин после контакта с заболевшим COVID-19. В тот день он по традиции должен был возглавлять праздничные торжества в день преставления преподобного Сергия Радонежского в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

За прошедшие сутки в России выявили рекордные 12 846 новых заболевших COVID-19. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 285 084 случая коронавируса во всех 85 регионах, умерли 22 454 пациента.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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