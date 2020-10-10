Фото из космоса помогли установить сбросившее отходы на Камчатке судно

Спутниковые снимки помогли установить судно, которое сбрасывало отходы в акватории Авачинского залива 23 сентября. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

«Единая система мониторинга экологической обстановки сейчас прорабатывается. Это наш важнейший ответ на то экологическое происшествие, с которым мы столкнулись. Могу сказать, что уже сейчас мы отрабатываем ее отдельные компоненты. Так, внимательный мониторинг космических снимков, дистанционное зондирование земли дают первые результаты. По данным института космических исследований Российской академии наук, обнаружено судно, которое проходило 23 сентября в семь утра вблизи Халактырского пляжа. С него были сброшены воды», — отметил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

По его словам, объем сброшенных отходов был незначительным и не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории. Однако факт установления судна показывает, что имеющаяся система мониторинга позволяет добиваться ответственности всех нарушителей природоохранного законодательства.

«Комплексные системы будем запускать в ближайшее время. Они позволят нам быть уверенными, что ни один нарушитель, ни один человек, загрязняющий природу, не уйдет от ответственности», — добавил губернатор.

В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже в акватории Тихого океана и о морских животных, которые массово выбросились на берег в том числе в бухтах Малая и Большая Лагерные и Авачинская. Специалисты обнаружили в прибрежной зоне превышение содержания фенола и нефтепродуктов в 2 и 3,6 раза соответственно.

8 октября Росприроднадзор представил результаты анализов проб воды на содержание загрязняющих веществ на Камчатке. В образцах было замечено превышение фосфат-ионов в 10,8 раза, железа общего — в 6,7 раза, фенола общего — в 2,9 раза. По данным Росприроднадзора, превышения загрязняющих веществ зафиксировали не только в Авачинском заливе, но и в ближайших реках — Таенка, Халактырка, Кирпичная.