Алиев заявил о выходе на политическое урегулирование конфликта в НКР

Военная часть нынешнего кризиса вокруг Нагорного Карабаха подошла к концу, и стороны вышли на политическое урегулирование. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу РБК, выдержки из которого приводит его сайт в субботу, 10 октября.

«Военная часть, или же ее первая часть, подошла к концу. Сейчас мы вышли на политическое урегулирование, которое обеспечит, что мы дойдем до конца и получим то, что нам по праву принадлежит», — сказал Алиев.

Президент добавил, что для мирного решения конфликта Баку и Ереван сядут за стол переговоров при поддержке Минской группы ОБСЕ, и азербайджанская сторона готова сделать это «уже завтра».

Политик отметил, что главный фактор прочности режима прекращения огня будет заключаться в том, что Армения должна смириться с тем, что территория Карабаха принадлежит Азербайджану и что Ереван «не будет делать никаких попыток отбивать» НКР военными путем».

Накануне в результате прошедших в Москве консультаций по инициативе российской стороны Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Кроме того, стороны договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) и подтвердили неизменность формата процесса переговоров.

Однако уже после достижения договоренности минобороны Армении сообщило 10 октября об активизации азербайджанскими вооруженными силами применения беспилотников на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих НКР.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что в субботу азербайджанские вооруженные силы обстреляли ракетами села в окрестностях города Капан, есть жертвы и раненые.

Сообщалось, что в Степанакерте всё утро звучала сирена воздушной тревоги, несмотря на режим прекращения огня. «Возможно, над Степанакертом находится один или несколько наблюдательных беспилотников», — предположил корреспондент ТАСС.

Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, назвав ее провокацией, а также заявило об обстреле с армянской стороны территорий Тертерского и Агдамского районов вокруг Карабаха.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

Очередное обострение конфликта в НКР произошло 27 сентября. Ереван и Баку переложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.