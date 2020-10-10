Три человека пострадали в ДТП с такси и грузовиком в Москве

Такси и грузовик MAN столкнулись 10 октября на 9-м километре кольцевой автодороги в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В результате происшествия пострадали три человека.Один из них получил черепно-мозговую травму, его госпитализировали.

Кроме этого, о предварительным данным, в результате аварии оказалась повреждена АЗС.

Более подробная информация не уточняется.

7 октября в Дагестане на федеральной автодороге «Кавказ» столкнулись школьная «Газель», три грузовика и легковушка. В результате ДТП три человека в «Газели» — водитель и две женщины — погибли. Еще 14 человек, включая 10 детей, доставили в больницы с различными травмами.