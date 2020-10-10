Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на 10 октября

В субботу, 9 октября, в Москве и Подмосковье пройдет небольшой дождь и ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем воздух в столице прогреется до 15-17 градусов, ночью похолодает до плюс шести градусов.

В Московской области столбик термометра поднимется до 18 градусов, в ночь на воскресенье температура опустится до трех градусов тепла.

Южный ветер будет дуть со скоростью 10 м/с. Желтый уровень опасности объявлен в Подмосковье до 14:00 мск воскресенья. Атмосферное давление в Московском регионе составит 754 мм ртутного столба.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова уточнила, что в столичном регионе превышение температурной нормы на пять градусов сохранится до середины следующей недели. По ее словам, во вторник в Москве 16–21 градус и 16–20 в среду, что достаточно близко к абсолютным максимумам температуры.

В четверг сообщалось, что в Москве на протяжении всей следующей недели будет стоять безоблачная и маловетреная погода. По информации синоптиков, так называемую золотую осень в регионе удерживает устойчивый антициклон.