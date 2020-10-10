Прямой эфир

Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на 10 октября

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В субботу, 9 октября, в Москве и Подмосковье пройдет небольшой дождь и ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем воздух в столице прогреется до 15-17 градусов, ночью похолодает до плюс шести градусов.

В Московской области столбик термометра поднимется до 18 градусов, в ночь на воскресенье температура опустится до трех градусов тепла.

Южный ветер будет дуть со скоростью 10 м/с. Желтый уровень опасности объявлен в Подмосковье до 14:00 мск воскресенья. Атмосферное давление в Московском регионе составит 754 мм ртутного столба.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова уточнила, что в столичном регионе превышение температурной нормы на пять градусов сохранится до середины следующей недели. По ее словам, во вторник в Москве 16–21 градус и 16–20 в среду, что достаточно близко к абсолютным максимумам температуры.

В четверг сообщалось, что в Москве на протяжении всей следующей недели будет стоять безоблачная и маловетреная погода. По информации синоптиков, так называемую золотую осень в регионе удерживает устойчивый антициклон.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020