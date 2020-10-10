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Синоптики предупредили о похолодании в Центральной России на следующей неделе

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Похолодание до температурных значений, характерных для середины октября, ожидает жителей центра Европейской России во второй половине следующей недели, сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в субботу, 10 октября.

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По ее словам, в предстоящие выходные, а также в начале следующей недели регионы Центральной России будут находиться под влиянием антициклона, передает «РИА Новости».

«Антициклон будет смещаться в юго-восточном направлении, и постепенно в северных и в западных районах европейской части всё большее влияние будут приобретать циклоны и их атмосферные фронты. Это уже сейчас прослеживается, но постепенно станет более устойчивым процессом», — сказала Макарова.

Специалист уточнила, что в столичном регионе превышение температурной нормы на пять градусов сохранится до середины следующей недели.

«По предварительным прогнозам, во второй половине следующей недели произойдет устойчивое понижение температуры до нормальных значений. В пятницу пока 10–15 градусов прогнозируем, а в выходные еще более прохладно может быть», — сказала Макарова.

В четверг сообщалось, что в Москве на протяжении всей следующей недели будет стоять безоблачная и маловетреная погода. По информации синоптиков, так называемую золотую осень в регионе удерживает устойчивый антициклон.

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