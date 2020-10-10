Температура 13-14 октября в Москве может быть близка к рекордной

В Москве 13–14 октября дневная температура может побить рекорды тепла для этих дней. Об этом в субботу, 10 октября, сообщила «РИА Новости» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Во вторник в Москве 16–21 градус и 16–20 в среду, что достаточно близко к абсолютным максимумам температуры. Но пока не будем предварять. 14 октября, в среду, у нас праздник Покрова Пресвятой Богородицы, такой праздник, по которому, по народным приметам, пытаются прогнозировать зиму, но это будет очень теплый день. Последние два года середина октября была очень теплой», ― сказала она.

Синоптик также добавила, что ожидаются дожди и облачность, но дни будут чередоваться — с осадками и без осадков.

8 октября ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН предупредили о пятидневной магнитной буре во второй декаде октября. По прогнозу специалистов, 21 октября начнется магнитная буря класса G1, которая продлится до 24 октября. В этот же день она перерастет в среднюю бурю класса G2. Магнитосфера земли придет в норму только 29 октября.