Хакеры могли получить доступ к системам поддержки выборов в США

Хакеры могли получить доступ к системам компьютерной поддержки выборов в США, однако нет подтверждений того, что они смогли ими воспользоваться. Об этом сообщило Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) в пятницу, 9 октября.

По информации ведомства, недавняя злонамеренная деятельность была направлена в том числе против правительственных сетей на федеральном уровне, уровней штатов и территорий. На данный момент агентство не уверено в том, что данные цели выбирались в связи с близостью информации о выборах, однако риск для информации о выборах в правительственных сетях остается, пишет «РИА Новости».

По предварительным данным, речь идет о некоей угрозе со стороны неназванных лиц, которые для своих целей использовали старые и новые уязвимости в аутентификационном сервисе Windows Netlogon. Предположительно, хакеры использовали тактику комбинирования данных уязвимостей в рамках атак на сеть или приложение.

10 сентября компания Microsoft обвинила хакеров из России, Китая и Ирана в кибератаках на предвыборные штабы действующего президента США Дональда Трампа и его соперника на выборах Джо Байдена.

16 июля сообщалось, что хакеры взломали Twitter-аккаунт бывшего вице-президента США Джо Байдена, который официально выдвинут кандидатом от Демократической партии на президентских выборах. Кроме того, кибератаке подверглись личные страницы предпринимателя и главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя компании Microsoft Билла Гейтса, главы компании Amazon Джеффа Безоса, финансиста Уоррена Баффета, бывшего президента США Барака Обамы и других. Также злоумышленники атаковали аккаунты компаний Apple и Uber.