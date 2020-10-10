Биолог оценила эффективность «нобелевского» пятиминутного теста на коронавирус

Группа ученых под руководством лауреата Нобелевской премии по химии 2020 года Дженнифер Дудны разработала новый точный тест на COVID-19, который будет определять наличие вируса в организме в течение пяти минут. Об этом в беседе с «РИА Новости» сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, в основу теста легло открытие «генетических ножниц», за которое Дудне и дали Нобелевскую премию.

«Как будет выглядеть проведение теста? Человек будет плевать в пробирку, или у него будут собирать из носоглотки материал. В пробирке уже будут заранее налиты компоненты реакции. Затем будет инструкция, как проводить тест — например, встряхнуть пробирку, закрыть, а потом вставить в считывающий прибор. Достаточно посветить в пробирку, и, если там был коронавирус, ее содержимое засветится вам в ответ. Чем больше вируса, тем сильнее засветится», — пояснила биолог.

Баранова добавила, что, поскольку этот тест основан на детекции РНК, а не белка, он значительно превзойдет по точности антигенный экспресс-тест, который был недавно завезен в Россию.

Ранее, 7 октября, Баранова рассказала, что в России есть часть препаратов, которыми лечат от COVID-19 президента США Дональда Трампа, а для производства наиболее сложных медикаментов имеются технологические возможности.