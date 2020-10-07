Биолог оценила возможность лечить COVID-19 в России по примеру Трампа

Часть препаратов, которыми лечат от COVID-19 президента США Дональда Трампа, есть в России, а для производства наиболее сложных медикаментов имеются технологические возможности, рассказала в беседе с «РИА Новости» профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Ученый пояснила, что американскому лидеру через некоторое время после начала заболевания дали коктейль из двух противовирусных антител, созданных на базе клеток мышей, В-клеточная иммунная система которых заменена на человеческую. Сейчас они проходят в США клинические испытания.

По ее словам, такие препараты безопасны и, скорее всего, эффективны, «но это очень дорогое лекарство».

Профессор добавила, что в России есть технологии, которые позволяют создавать схожие препараты «без проблем с нарушением прав интеллектуальной собственности».

Кроме того, она напомнила, как лечили Трампа с начала обнаружения заболевания.

«Когда он получил первый положительный анализ на COVID-19, а их ему, скорее всего, делают регулярно, он сказал, чтобы никому об этом не говорить, может быть, он ложноположительный. Сказали, что он заболел, в пятницу, и это был второй или третий день, когда он фактически болел. На этот момент было известно, что Трамп употреблял витамин С, D, цинк, аспирин и фамотидин. Когда он начал потреблять эти лекарства — неизвестно», — сказала Баранова.

Кроме того, Трамп получил ремдесивир — препарат компании Gilead.

«Насколько я знаю, в России одна из компаний сделала генерик этого препарата, и скоро он будет доступен. По своему механизму действия ремдесивир похож на фавипиравир (арепливир), которого в США нет, но он является инъекционным, не таблетированным. Стоимость курса из пяти внутривенных уколов – примерно $8–9 тыс.», — сказала Баранова.

Кроме того, как заявили врачи, в госпитале Трампу начали курс стероидов.

«Надо сказать, что на стероидах улучшаются все. Поэтому после стероидов он и начал говорить, что с ним всё в порядке. Может, ему и дальше будут давать стероиды», — предположила ученый.

Трамп 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Меланьи. В понедельник, 5 октября, американский лидер выписался из больницы.