Прямой эфир
Сюжет:

Биолог оценила возможность лечить COVID-19 в России по примеру Трампа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Часть препаратов, которыми лечат от COVID-19 президента США Дональда Трампа, есть в России, а для производства наиболее сложных медикаментов имеются технологические возможности, рассказала в беседе с «РИА Новости» профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Корона жмет: есть ли шанс у Дональда Трампа
COVID-19 добрался до президента США и разрушил все ближайшие планы по борьбе с Джо Байденом

Ученый пояснила, что американскому лидеру через некоторое время после начала заболевания дали коктейль из двух противовирусных антител, созданных на базе клеток мышей, В-клеточная иммунная система которых заменена на человеческую. Сейчас они проходят в США клинические испытания.

По ее словам, такие препараты безопасны и, скорее всего, эффективны, «но это очень дорогое лекарство».

Профессор добавила, что в России есть технологии, которые позволяют создавать схожие препараты «без проблем с нарушением прав интеллектуальной собственности».

Кроме того, она напомнила, как лечили Трампа с начала обнаружения заболевания.

«Когда он получил первый положительный анализ на COVID-19, а их ему, скорее всего, делают регулярно, он сказал, чтобы никому об этом не говорить, может быть, он ложноположительный. Сказали, что он заболел, в пятницу, и это был второй или третий день, когда он фактически болел. На этот момент было известно, что Трамп употреблял витамин С, D, цинк, аспирин и фамотидин. Когда он начал потреблять эти лекарства — неизвестно», — сказала Баранова.

Кроме того, Трамп получил ремдесивир — препарат компании Gilead.

«Насколько я знаю, в России одна из компаний сделала генерик этого препарата, и скоро он будет доступен. По своему механизму действия ремдесивир похож на фавипиравир (арепливир), которого в США нет, но он является инъекционным, не таблетированным. Стоимость курса из пяти внутривенных уколов – примерно $8–9 тыс.», — сказала Баранова.

Кроме того, как заявили врачи, в госпитале Трампу начали курс стероидов.

«Надо сказать, что на стероидах улучшаются все. Поэтому после стероидов он и начал говорить, что с ним всё в порядке. Может, ему и дальше будут давать стероиды», — предположила ученый.

Трамп 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Меланьи. В понедельник, 5 октября, американский лидер выписался из больницы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020