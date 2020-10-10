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В калининградском форте нашли 300 мешков с человеческими костями

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Около 300 мешков, предположительно с человеческими костями, обнаружили в форте номер один «Штайн» в пригороде Калининграда. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

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Она заявила, что сообщение об обнаружении останков поступило в правоохранительные органы в четверг.

«По данному факту следственными органами регионального управления Следственного комитета организовано проведение доследственной проверки», ― приводит ее слова «РИА Новости».

По предварительно информации, мешки в форте складировала организация, которая с 2013 года занималась на территории региона археологическими изысканиями на строительных объектах. По словам представителя управления, в ходе проверки следствие намерено детально установить все обстоятельства произошедшего и дать им надлежащую правовую оценку.

Обнаруженные кости, предположительно, могут относиться к периоду Первой мировой войны и ранее.

Форт номер 1 «Штайн» ― один из 12 основных фортов фортового пояса «Ночная перина Кенигсберга», построен в 1872-1892 годах. Первоначально назывался «Лаут» по названию близлежащего населенного пункта (ныне поселок Большое Исаково). В 1894 году форт был переименован в честь видного прусского политического деятеля барона Генриха Фридриха Карла фон Штайна (1757-1831).

В после войны в помещениях форта в разное время располагались военная часть и овощехранилище. Постановлением правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года «Штайн» получил статус объекта культурного наследия регионального значения.

8 октября останки двух советских бойцов нашли на стратегической высоте над правым берегом Западной Лицы в Мурманской области. Личности погибших планируют установить в ходе экспертизы.

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