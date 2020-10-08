Останки двух советских бойцов нашли на местах боев в Мурманской области

Останки советских бойцов нашли на стратегической высоте над правым берегом Западной Лицы в Мурманской области. Личности погибших планируют установить в ходе экспертизы.

Поиски останков велись целенаправленно. Ученики кадетского класса СК России имени Александра Невского провели анализ исторических и краеведческих исследований обороны Советского Заполярья. Совместно с сотрудниками Следственного комитета они изучали карты боев, сводки о потерях Красной армии. Таким образом, они установили район поисковых мероприятий. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Останки двух бойцов были обнаружены на высоте 258.3. По сохранившимся фрагментам обуви было сделано предположение, что один боец погиб в летнее время, второй — во время 11-дневных боев в декабре 1941 года.

По итогам экспертизы планируется установить личности погибших. После этого следователи обратятся к родственникам бойцов для определения места захоронения.