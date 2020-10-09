Власти Москвы назвали способ разблокировки социальных карт

Льготники, которые не входят в группу риска, но их социальные карты по ошибке оказались заблокированы, могут обратиться на горячую линию Московского социального регистра. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в своем Telegram-канале в пятницу, 9 октября.

Обратиться в Московский социальный регистр можно по телефону +7 (495) 777-77-77 либо в соцсетях.

«Нам в бот @to_deptrans_bot с утра поступают вопросы от пассажиров, которые не входят ни в одну из групп-риска, но обнаружили, что им временно приостановили возможность бесплатного и льготного проезда по карте москвича», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу мэр столицы Сергей Собянин заявил, что социальные карты москвичей разблокируют для тех, кто направляется к врачу для получения неотложной помощи.

В Москве с 9 октября приостановили действие льготных проездных для граждан старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями и школьников. У пожилых проездные заблокированы до 28 октября, у школьников — до 18 октября.

Столичные власти с 28 сентября рекомендовали перейти на домашний режим москвичам старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями и беременным. С 5 октября школы города ушли на двухнедельные каникулы.

Ранее, 7 октября, Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице меняется не в лучшую сторону.

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