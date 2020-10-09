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Суд арестовал топ-менеджера банка «Траст» Хабарова

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Пресненский суд Москвы арестовал исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова до 30 ноября, сообщает в пятницу, 9 октября, корреспондент «Известий».

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«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хабарова Михаила Валентиновича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество —Ред.), сроком до 30 ноября 2020 года», — сказали в суде.

Хабарова задержали по подозрению в мошенничестве вечером 8 октября. Известно, что речь идет о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фабула дела не озвучивалась. Адвокат подозреваемого Владимир Слащев утверждает, что речь идет о «гражданско-правовом споре, переведенном в уголовно-правовое русло».

Источник в правоохранительных органах сообщил, что Хабарова допрашивают по уголовному делу о хищении почти 842 млн рублей у владельца «Деловых линий» Александра Богатикова.

1 октября было возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество» в связи с похищением у главы крупнейшего автогрузоперевозчика России «Деловые линии» Александра Богатикова более 840 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Согласно версии следствия, неустановленные преступники похитили у бизнесмена деньги в период с 2014 по 2017 год.

Хабаров — бывший партнер Богатикова. Конфликт между ними произошел в 2017 году, суть его официально не раскрывается.

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