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Власти разрешили полеты за границу еще из четырех городов России

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Из России за рубеж можно будет вылететь еще из четырех городов — Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска. Об этом 9 октября заявили в Росавиации.

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Рейсы будут выполняться с 9 октября.

«В соответствии с решением правительства Российской Федерации, с 9 октября в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются Самара, Владивосток, Грозный и Красноярск», — говорится в сообщении ведомства.

В конце марта власти РФ ограничили международное авиасообщение из-за распространения коронавируса. С 1 августа перелеты возобновились. За рубеж можно улететь из Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону, а также из Казани, Калининграда и Новосибирска.

Сейчас границы открыты с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Южной Кореей, Египтом, ОАЭ, Турцией, Швейцарией, Великобританией, Танзанией и Мальдивами.

Ранее 9 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что при дальнейшем увеличении прироста числа новых случаев COVID-19 в стране федеральный оперштаб может принять дополнительные меры. Также он отметил, что многие граждане всё еще легкомысленно относятся к использованию индивидуальных средств защиты, несмотря на то что статистика прироста новых выявленных случаев заражения коронавирусом в стране заметно растет.

Одним из факторов всплеска заболеваемости руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков назвал диагностику болезни, в частности увеличение числа проводимых тестов по сравнению с весной.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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