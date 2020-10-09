Песков допустил введение новых мер при росте числа случаев COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 9 октября, заявил, что при дальнейшем увеличении прироста числа новых случаев COVID-19 в стране федеральный оперштаб может принять дополнительные меры.

«Очевидно, что цифры растут, сегодня печальный антирекорд по России. Если ситуация будет и дальше усложняться таким образом, и количество инфицированных будет и дальше расти, конечно, это будет тема для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов», — сказал он.

Песков добавил, что ситуация потребует принятия решений, но затруднился сказать, каких именно.

Также представитель Кремля отметил, что многие граждане всё еще легкомысленно относятся к использованию индивидуальных средств защиты, несмотря на то, что статистика прироста новых выявленных случаев заражения коронавирусом в стране заметно растет.

Вместе с этим Песков опроверг утверждения о том, что в России вводятся ограничения на передвижение граждан между регионами. Соответствующий вопрос ему был задан после объявления властями Орловской области о возобновлении работы круглосуточных учетно-заградительных постов с 12 октября.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что это не перекрытие границ, а меры контроля числа въезжающих в регион, и они вполне допустимы.

По данным оперштаба, в России за 8 октября выявлено 12 126 новых случаев коронавируса, что является самым большим суточным приростом с момента распространения инфекции в стране.

Одним из факторов всплеска заболеваемости руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков назвал диагностику болезни, в частности увеличение числа проводимых тестов по сравнению с весной.

С другой стороны, добавил вирусолог, люди эмоционально устали от страха заразиться коронавирусом и зачастую перестали носить маски. Также большую роль в росте заболеваемости сыграло начало учебного года. Дети пошли в школу 1 сентября, и лавинный рост заболеваемости начался в конце сентября, заключил Волчков.

6 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что угроза коронавирусной инфекции в стране еще не отступила, но Россия готова к любому развитию событий. Днем ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко напомнил, что РФ может избежать второй волны распространения коронавируса, если граждане будут соблюдать все противоэпидемические меры.

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