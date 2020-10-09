Вирусолог назвал причины всплеска заболеваний COVID-19 в России

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с «Известиями» 9 октября перечислил основные факторы, вызвавшие статистический всплеск новых случаев заболеваний COVID-19 в России.

В России за 8 октября выявлено 12 126 новых случаев коронавируса, по данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Наибольшее количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию сдали в Москве (3701) и Санкт-Петербурге (469).

Волчков указал, что, во-первых, по сравнению с весной в России стали делать на порядок больше тестов. Из-за этого выявляемость заболевших стала гораздо точнее.

«Тестов делается на порядок больше, мы фактически под лупой разглядываем этот микровзлет. Поэтому на самом деле при весенних объемах тестирования сейчас был бы гораздо меньший пик», — сказал генетик.

С другой стороны, люди эмоционально устали от страха заразиться коронавирусом и зачастую перестали носить маски.

«Большинство людей уже не носит маски. Люди расслабились, большинство понимает, что, скорее всего, для активного среднего населения COVID-19 закончится очередным ОРВИ или последствиями ненамного серьезнее. Людям очень хочется вернуться к нормальной жизни. И неношение маски для многих — это психологическая манифестация», — сказал ученый.

Большую роль в росте заболеваемости сыграло начало учебного года. Дети пошли в школу 1 сентября, и лавинный рост заболеваемости начался в конце сентября, заключил вирусолог.

6 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что угроза коронавирусной инфекции в стране еще не отступила, но Россия готова к любому развитию событий. Днем ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко напомнил, что РФ может избежать второй волны распространения коронавируса, если граждане будут соблюдать все противоэпидемические меры.

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