Эльдар Кенкерли рассказал об ожиданиях от боя Гассиева и Джонсона

Кевин Джонсон — «достаточно крепкий боксер», отметил тренер, постановщик трюков и эксперт по боевым искусствам Эльдар Кенкерли, говоря о предстоящем бое американца с россиянином Муратом Гассиевым.

«Это будет супертяжелый вес, ожидаемый поединок, мы все ждем и надеемся, что Мурат Гассиев сможет одержать победу и станет чемпионом мира. Кевин Джонсон — достаточно крепкий боксер. Недавно сорвался его поединок с Сергеем Харитоновым», —приводит в пятницу, 9 октября, его слова РЕН ТВ.

При этом Кенкерли подчеркнул, что если Гассиев будет работать в своем стиле, то у него есть шансы победить.

Днем ранее стало известно, что в подготовке Гассиева к бою с Джонсоном не принимает участие тренер Абель Санчес.

31 октября в Сочи должен состояться дебют Гассиева в тяжелом весе в бою с Джонсоном. На счету спортсмена 26 побед на профессиональном ринге. Его дебют в тяжелом весе несколько раз откладывался. К своим предыдущим поединкам Гассиев готовился в США вместе с Санчесом.

У Джонсона 35 побед, 17 поражений и ничья.