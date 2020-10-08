Санчес не будет готовить Гассиева к бою с Джонсоном

Подготовка российского боксера Мурата Гассиева к бою с американцем Кевином Джонсоном идет по плану, но в ней не принимает участие тренер Абель Санчес. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил первый тренер российского боксера Виталий Сланов.

«Абель Санчес в этой подготовке не будет принимать участие. Давайте сейчас проведем бой, вернемся на ринг, а далее будем смотреть. Если нам нужны будут его американская база для тренировок и связи по спарринг-партнерам, то мы в будущем это используем», — сказал Сланов в телефоном разговоре с «РИА Новости».

По словам тренера, у Гассиева хорошие отношения с Санчесом, они поддерживают связь.

31 октября в Сочи должен состояться дебют Гассиева в тяжелом весе в бою с Джонсоном. На счету спортсмена 26 побед на профессиональном ринге. Его дебют в тяжелом весе несколько раз откладывался. К своим предыдущим поединкам Гассиев готовился в США вместе с Санчесом.

У Джонсона 35 побед, 17 поражений и ничья.