Верховный суд Украины обязал Зеленского говорить по-украински

Верховный суд Украины потребовал от президента страны Владимира Зеленского при исполнении обязанностей изъясняться только на государственном языке. При этом производство по иску о признании противоправным его обращения на русском языке закрыто, говорится в сообщении суда, опубликованном на его странице в Facebook в пятницу, 9 октября.

«Большая палата Верховного суда указала на то, что во время исполнения служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке», — говорится в сообщении. При этом за действия, которые глава государства совершает не во время исполнения конституционных полномочий, а в рамках политической активности, он несет политическую, а не юридическую ответственность, заявили в суде. Таким образом, обращение на русском языке не влечет за собой наказания.

В мае 2019 года Зеленский по-русски обратился к участникам форума iForum. Он выступал около часа, что не вызвало возражений у аудитории, но возмутило многих зрителей интернет-трансляции. В суд был подан иск о признании этого выступления противоправным.

Зеленский родом из Кривого Рога (Днепропетровская область), где проживает преимущественно русскоязычное население. Он неоднократно подчеркивал, что его родной язык — русский и его дети говорят по-украински лучше, чем он. При этом он, по его словам, учит государственный язык и делает успехи, но пока по-прежнему допускает ошибки и хотел бы «говорить краше».