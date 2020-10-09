Алиев заявил о взятии под контроль ряда населенных пунктов в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль ряд населенных пунктов в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Наша армия заняла поселок Гадрут, села Чайлы, Йухары Гюзляк, Гозляк, Горазизли, Гышлаг, Гарачайлы, Афандиляр, Сулейманлы, Сур», — сказал лидер в ходе обращения к нации, трансляцию которого ведет AzTV.

Ранее в пятницу в Баку сообщили, что с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе погиб 31 мирный житель Азербайджана, еще 160 получили ранения.

В свою очередь, в минобороны Армении сообщили, что в Нагорном Карабахе погибли еще 26 военных. Официальный представитель ведомства Арцрун Ованнисян опубликовал их имена в Facebook.

7 октября Алиев рассказал, что с начала обострения конфликта армянские силы повредили или полностью разрушили около 900 домов на территории его страны.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

По данным армянской стороны, Баку оказывает военную помощь Анкара. Так, 29 сентября пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян сообщила, что турецкий F-16 сбил армянский штурмовик Су-25, пилот погиб. Турция опровергла эти сообщения, отметив, что пока не видит причин отправлять военных в Карабах. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал Азербайджану любую необходимую помощь и призвал Армению «прекратить оккупацию» Карабаха.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.