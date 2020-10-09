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Два пассажира такси погибли в ДТП с автобусом в Подмосковье

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Такси и рейсовый автобус столкнулись в Московской области днем в пятницу, 9 октября, в аварии погибли два человека. Прокуратура региона начала проверку по факту ДТП, говорится 9 октября в сообщении на сайте ведомства.

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«Прокуратура Московской области поручила Одинцовской городской прокуратуре провести проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием легкового автомобиля такси и рейсового автобуса», — отметили в прокуратуре.

Третий пассажир госпитализирован с травмами.

Ранее в этот день в Иркутской области произошло смертельное ДТП. Водитель ВАЗ-21074 не справился с управлением и съехал на обочину, автомобиль перевернулся.

На месте погибла 17-летняя девушка. Трое несовершеннолетних госпитализированы.

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