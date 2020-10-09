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Девушка погибла и трое подростков получили травмы в ДТП в Приангарье

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В Черемховском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. Водитель ВАЗ-21074 не справился с управлением и съехал на обочину, из-за чего автомобиль перевернулся.

В результате аварии погибла 17-летняя девушка. 16-летний водитель и еще две 15-летние девушки госпитализированы с травмами, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ГУ МВД по Иркутской области.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Полицейские уже установили, что у водителя не было прав на управление автомобилем.

22 сентября сообщалось о крупном ДТП в Усольском районе Иркутской области. Водитель и четверо пассажиров Toyota Cresta погибли при столкновении с грузовиком Mercedes-Benz.

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