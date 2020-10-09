Коронавирус выявили у председателя правительства Ульяновской области

Коронавирусную инфекцию выявили у председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина. Об этом сообщили в пятницу, 9 октября, в его пресс-службе.

«Да, Александр Александрович получил положительный тест. Сейчас на самоизоляции», — цитирует сообщение ТАСС.

Коронавирус выявили и у первого заместителя председателя правительства области Екатерины Убы, передает RT.

«У Екатерины Владимировны подтвердился коронавирус. Она находится на больничном и лечится дома», — рассказала пресс-секретарь зампредседателя.

По данным оперштаба, в России за сутки выявлено 12 126 новых случаев коронавируса, что является самым большим приростом с момента распространения инфекции в стране, пишет REGNUM.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при дальнейшем увеличении прироста числа новых случаев COVID-19 в стране федеральный оперштаб может принять дополнительные меры.

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