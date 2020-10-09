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Курс доллара США на Мосбирже опустился ниже 77 рублей

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Курс американского доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 25 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в пятницу, 9 октября.

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Курс доллара расчетами «завтра» на 10:20 мск пятницы снижался на 30 копеек — до 77,06 рубля (уже опускался до 76,97 рубля), курс евро понизился на 27 копеек и составил 90,73 рубля.

Накануне курс евро опустился на 0,9% и в моменте снижался до 90,99 рубля.

4 октября аналитик Марк Гойхман допустил, что курс доллара к концу текущего года может достигнуть отметки в 80–85 рублей в связи с рядом негативных факторов.

В конце сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рубль восстановит свои утерянные позиции. Сроки восстановления курса национальной российской валюты он не уточнил.

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