Прямой эфир

Аналитик спрогнозировал рекордное подорожание доллара

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курс доллара к концу текущего года может достигнуть отметки в 80–85 рублей в связи с рядом негативных факторов. Об этом 4 октября рассказал эксперт Марк Гойхман в интервью «Российской газете».

Сектор «риск» на барабане: как новости из США повлияют на рынки и рубль
Нацвалюта перепродана, и сильного падения ее курса ждать не стоит, уверены эксперты

«Рубль зависит во многом от текущих настроений «бегства от рисков» финансовых рынков, что связано сейчас с развитием второй волны пандемии в мире. Дополнительный негатив <…> проявился из-за военных действий в районе Нагорного Карабаха и из-за усиления санкционной риторики», — отметил Гойхман.

По его словам, до конца года динамика рубля будет зависеть от пандемии и того, какими мерами ей будут противодействовать мировое сообщество и Россия. Гойхман надеется, что вторая волна коронавируса не приведет к массовому карантину, аналогичному тому, который был введен весной. При этом данный фактор в совокупности с рядом других может привести к пессимистичному сценарию, сообщил он.

Эксперт также отметил, что американская валюта традиционно считается защитным активом, который имеет повышенный спрос в ситуации неопределенности. Кроме того, 3 октября стало известно о положительном результате на коронавирус президента США Дональда Трампа, что может способствовать повышению курса доллара. В то же время сдержать его рост может решение Центробанка РФ о дополнительной продаже валюты в октябре на 2,9 млрд рублей в день.

1 октября опрошенные «Известиями» эксперты сообщили, что к концу 2020 года возможно укрепление рубля до 70–75 рублей за доллар. Ослабление рубля в последних числах сентября было чрезмерным, поэтому до конца недели прогнозный диапазон находится на уровне 76–79 рублей за доллар, отметили специалисты. Кроме того, дополнительные интервенции ЦБ РФ также могут способствовать его укреплению.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020