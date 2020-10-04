Аналитик спрогнозировал рекордное подорожание доллара

Курс доллара к концу текущего года может достигнуть отметки в 80–85 рублей в связи с рядом негативных факторов. Об этом 4 октября рассказал эксперт Марк Гойхман в интервью «Российской газете».

«Рубль зависит во многом от текущих настроений «бегства от рисков» финансовых рынков, что связано сейчас с развитием второй волны пандемии в мире. Дополнительный негатив <…> проявился из-за военных действий в районе Нагорного Карабаха и из-за усиления санкционной риторики», — отметил Гойхман.

По его словам, до конца года динамика рубля будет зависеть от пандемии и того, какими мерами ей будут противодействовать мировое сообщество и Россия. Гойхман надеется, что вторая волна коронавируса не приведет к массовому карантину, аналогичному тому, который был введен весной. При этом данный фактор в совокупности с рядом других может привести к пессимистичному сценарию, сообщил он.

Эксперт также отметил, что американская валюта традиционно считается защитным активом, который имеет повышенный спрос в ситуации неопределенности. Кроме того, 3 октября стало известно о положительном результате на коронавирус президента США Дональда Трампа, что может способствовать повышению курса доллара. В то же время сдержать его рост может решение Центробанка РФ о дополнительной продаже валюты в октябре на 2,9 млрд рублей в день.

1 октября опрошенные «Известиями» эксперты сообщили, что к концу 2020 года возможно укрепление рубля до 70–75 рублей за доллар. Ослабление рубля в последних числах сентября было чрезмерным, поэтому до конца недели прогнозный диапазон находится на уровне 76–79 рублей за доллар, отметили специалисты. Кроме того, дополнительные интервенции ЦБ РФ также могут способствовать его укреплению.