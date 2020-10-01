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Эксперты предсказали подорожание рубля

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К концу 2020 года возможно укрепление рубля до 70–75 рублей за доллар, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

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Ослабление рубля в последних числах сентября было чрезмерным, поэтому до конца недели прогнозный диапазон находится на уровне 76–79 рублей за доллар, отметили специалисты. Кроме того, дополнительные интервенции ЦБ РФ также будут способствовать его укреплению.

Среди других «триггеров подорожания» также называются сообщения в СМИ о приказе правительства РФ, согласно которому госкомпании обязаны продать часть валюты, а также снижение геополитической напряженности вокруг ситуации с Нагорным Карабахом.

По мнению аналитиков, преимуществами России являются низкий госдолг и хорошая динамика ВВП, поэтому можно говорить об укреплении нацвалюты к концу текущего года.

Ранее в четверг сообщалось, что на открытии торгов рубль вырос к доллару и евро. Курс американской валюты уменьшился на 52 копейки — до 77,11 рубля, а европейской снизился на 41 копейку и составил 90,65 рубля.

Подробнее читайте в материале «Известий»:
Рубль увидел дно: национальная валюта дождалась повода для укрепления

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