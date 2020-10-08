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Курс евро опустился ниже 91 рубля

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Курс евро опустился на 0,9% и в моменте снижался до 90,99 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи на 15:20 (мск) в четверг, 8 сентября.

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По состоянию на 15:25 (мск), курс евро опустился до 91,04 рубля (–0,87%), а курс доллара опускался на 0,84% — до 77,37 рубля.

29 сентября курс евро поднялся выше 93 рублей впервые с января 2016 года. Накануне курс евро поднялся выше 92 рублей, а стоимость доллара США на открытии торгов Московской биржи выросла до 79 рублей.

28 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рубль восстановит свои утерянные позиции. В какие именно сроки произойдет восстановление курса национальной российской валюты, он не уточнил.

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