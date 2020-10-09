Названы способы уберечься от коронавируса в общественном транспорте

Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в интервью радио Sputnik рассказал, как сделать передвижение на общественном транспорте в условиях пандемии более безопасным.

По его словам, главным правилом является соблюдение масочного режима. Причем он призвал надевать маску заранее — за несколько десятков или сотен метров до входа в подземку. Кроме того, маску стоит одевать не в самом автобусе, а еще на остановке, так как там тоже скапливается много людей.

«Обязательно находиться в маске все время пребывания в транспорте. Желательно надевать и перчатки, если вы вдруг забыли их – как можно меньше касаться предметов и не касаться потом лица, тела, и при первой же возможности вымыть руки», — пояснил Покровский.

Также он призвал по возможности открывать окно в общественном транспорте, но соблюдать разумные предосторожности, чтобы не простудиться, и соблюдать социальную дистанцию, если это позволяет количество людей в транспорте.

8 октября помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов порекомендовал россиянам провести предстоящие выходные дома из-за распространения коронавирусной инфекции, отказаться от посещения публичных мест и ограничить использование общественного транспорта.

Ранее в четверг в Кремле заявили, что статистика суточного прироста новых подтвержденных случаев COVID-19 в России является поводом для внутренней мобилизации каждого жителя страны. В Кремле призвали россиян сделать необходимые выводы и соблюдать эпидемиологические меры безопасности, в том числе носить маски.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России за минувшие сутки выявили 11 493 новых случая этой инфекции. Суточный прирост выше 11 тыс. держится уже на протяжении трех дней. С начала эпидемии в нашей стране выявлен 1 260 112 случаев заражения этим вирусом в 85 регионах. За весь период скончались 22 056 человек, вылечился 1 002 329 пациентов.

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