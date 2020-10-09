У человека номер два в руководстве Палестины выявили коронавирус

У второго человека в палестинском руководстве, генерального секретаря исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), члена ЦК движения ФАТХ Саиба Ариката обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом он сообщил в пятницу, 9 октября, в своем Twitter-аккаунте.

Все деловые встречи 65-летнего Ариката отменены до полного выздоровления.

На данный момент в Палестине выявлено около 55 тыс. случаев COVID-19. Свыше 46 тыс. заболевших полностью выздоровели, 422 человека умерли.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за сутки составило 338 779, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Это следует из графика на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованного 8 октября. Всего в мире обнаружили более 36 млн случаев заражения COVID-19, более 1 млн человек скончались.

5 октября директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что около 10% населения планеты может быть заражено коронавирусом. Кроме того, он предположил, что от инфекции в мире могут скончаться до 2 млн человек, прежде чем начнется широкое применение вакцины.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.