ВОЗ зафиксировала новый рекорд случаев заражения коронавирусом за сутки

Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекции в мире за сутки составило 338 779, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Это следует из графика на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в четверг, 8 октября.

Наибольшее число зараженных было зафиксировано за день в Северной и Южной Америке (122 715) и Европе (96 996).

Всего в мире обнаружили более 36 млн случаев заражения COVID-19, более 1 млн человек скончались.

5 октября директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что около 10% населения планеты может быть заражено коронавирусом. Кроме того, он предположил, что от инфекции в мире могут скончаться до 2 млн человек, прежде чем начнется широкое применение вакцины.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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