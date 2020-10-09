Демократы в американском конгрессе планируют отстранить Трампа

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и конгрессмен-демократ Джейми Раскин приступили к подготовке законопроекта о формировании спецкомиссии, которая должна будет оценить психическое и физическое состояние президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Guardian в четверг, 8 октября.

Отмечается, что на основании выводов специальной комиссии конгресс США намерен вынести решение о том, может ли американский лидер быть отстранен от должности в связи с неспособностью выполнять свои обязанности.

Предложение Пелоси и Раскин намерены внести в пятницу, 9 октября. В офисе спикера палаты отметили, что решение призвано помочь обеспечить эффективное и непрерывное руководство «в исполнительной ветви власти».

В свою очередь президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter резко высказался против инициативы представителей Демократической партии. Он назвал Пелоси сумасшедшей и заявил, что ее саму необходимо взять под наблюдение.

Crazy Nancy is the one who should be under observation. They don’t call her Crazy for nothing! https://t.co/7vE0Jvq0dM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2020

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп может вернуться к публичным мероприятиям после перенесенного коронавируса в субботу, 10 октября.

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Меланьи. 5 октября он выписался из госпиталя. Сообщалось, что Трамп продолжит лечение на дому, в своей резиденции.