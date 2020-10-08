МИД РФ высказался за полноценную работу ДОН в 2021 году

Москва рассчитывает на полноценное функционирование Договора по открытому небу (ДОН) в 2021 году, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе выступления на открытии четвертой конференции по рассмотрению выполнения условий документа.

По его словам, на фоне заявления США о выходе из ДОН, а также деструктивных шагов стран-членов текущий год «принес новые испытания». Рябков также упомянул о «форс-мажорной ситуации», связанной с пандемией коронавирусной инфекции.

«Бесполетная пауза в значительной степени ослабила инспекционный механизм, привела к отмене плановых квотных наблюдательных полетов в наиболее благоприятный по погодным условиям период их выполнения с апреля по октябрь текущего года. Отдельные выборочные квотные полеты, начавшиеся в августе, на наш взгляд, вселяют надежду на избавление основной составляющей режима открытого неба от болезненной «аритмии», — говорится в тексте выступления дипломата, размещенном в четверг, 8 октября, на сайте МИД РФ.

Рябков также добавил, что успешное распределение активных квот наблюдательных полетов на 2021 год говорит об устойчивом интересе стран-участников договора к его выполнению.

«В будущем году рассчитываем на полноценное функционирование договора, если этому вновь не помешает эпидемия COVID-19», — подчеркнул Рябков.

21 сентября стало известно, что с 21 по 25 сентября наблюдательный полет над территорией России проведет совместная миссия Франции, Румынии и Германии.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет 34 странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.

21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из соглашения. Его решение осудили в Европе и России. Москва призвала Вашингтон не надеяться на получение информации от участников договора.

В июле глава Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков отметил, что Соединенные Штаты решили выйти из Договора по открытому небу, чтобы избежать инспекции американской территории.